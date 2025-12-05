Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? Erster Schritt: WTspäti. Denn es ist nie zu spät. Statt weiter Reisen, schlechtem Klimacharma und hohen Kosten lieber gleich für die – gute – Zukunft entscheiden. Natürlich mit Studierenden der HMDK, die sich einmalig mit kleinen Einblicken in ihr heutiges Können vorstellen. Damit das gesichert ein Geheimtipp bleibt, findet das Ganze noch nicht in der Schleierhalle statt, sondern noch im Studio des Wilhelma Theaters. Und SIE können dabei sein. Garantiert verträglicher als jedes Backstage-Erlebnis. Aber ACHTUNG: 1. Nur für neugieriges Publikum, das sich überraschen lassen will. 2. Wie immer für eine gute halbe Stunde nach der Veranstaltung auf der Hauptbühne. 3. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Freitag, 5. Dezember 2025 im Studio des Wilhelma Theaters

Beginn ca. 21 Uhr (nach Ende der Vorstellung „Die Politiker*“)