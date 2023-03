WTTW (ab 16 Jahren) - OSTER-SPECIAL !!!

Da wir an Karfreitag keine Veranstaltung abhalten dürfen, haben wir uns entschieden, am Mittwoch, den 05.04.2023 pünktlich zum Ferienbeginn eine mega Osterparty für Euch zu organisieren.

Neben einer speziellen Clubdeko sowie Konfettikanonen, gibt es analog zur Halloweenparty im November wieder eine Verlosung von Fastlane Tickets, Loungebereichen und Getränken 😊

Diesmal werden die hübschesten Osterbunnies und kreativsten Outfits prämiert – lasst Euch also neben Bunny-Ohren etc. was originelles einfallen 😉 Natürlich entscheidet Ihr dann selbst ganz demokratisch über Instagram, wer die Gewinner sein werden.

Los geht's wie gewohnt um 19 Uhr! Wir empfehlen allen, die es einrichten können, schon direkt ab 19 Uhr zu kommen, da die Schlange gegen 20 Uhr bekanntlich noch länger wird.

DJ Lenny Hu wird dabei für den passenden Musikmix und das nötige Entertainment garantieren!

Wichtig für den Einlass: Wer mit alkoholischen Getränken vor dem Club auftaucht oder sich sogar damit anstellt, wird nicht eingelassen!

Rerservierungswünsche könnt ihr ab sofort an reservierung@wttw-stuttgart.de mit Angabe Deiner Rückrufnummer, Deinem Namen, Deiner Wunschlounge, der Personenanzahl und dem Verhältnis Jungs/Mädels senden.

Wichtige Info:

+ Einlass nur mit Personalausweis.

+ Wie immer gibt es nur eine Abendkasse und keinen Kartenvorverkauf.

+ Reservierungsanfragen für Loungebereiche werden unter Tel. 0160-90809842 entgegengenommen.

Offen: 19 Uhr - 1 Uhr