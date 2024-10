WTTW (ab 16 Jahren) - Halloween !!!

Special:

- Bloody WELcome-Shot von 19-20 Uhr

- Special-Deko im gesamten Club

- musikalische Special-Grusel-Effekte

- Kostümkontest mit tollen Gewinnen

Endlich – nach genau 364 Tagen ist es wieder soweit. Stuttgarts bekannteste Halloween-Party ab 16 präsentiert von WTTW@Rumors wird das gruselige Wochenende einläuten!

Mit einem Bloodie-WELcome-Shot von 19-20 Uhr starten wir blutig in den Abend. Zudem erwartet Euch eine gruselige Club-Atmosphäre mit viel Deko. Natürlich sind Verkleidungen ausdrücklich erwünscht, man kann aber auch in normaler Kleidung kommen. (Bevorzugter Einlass für Gäste in Verkleidung bei großem Andrang.)

Die tollsten Kostüme werden zudem mit interessanten Preisen prämiert wie z.B. eine Lounge für eine WTTW-Veranstaltung inkl. einer Flasche Moet, VIP-Tickest oder Freikarten.

Für den passenden, gruseligen Sound und Special-Effects wird unser langjähriger DJ Lenny Hu sorgen, der schon bei den letzten beiden Halloween-Partys für einen unvergesslichen Abend sorgte.