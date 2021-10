WTTW (ab 16 Jahren) is back!

Ab sofort heißt es wieder fast jeden Freitag WTTW - Stuttgarts erfolgreichste Party ab 16 Jahren präsentiert von WELcome to the weekEND

+ Für die Veranstaltung gilt wieder die 3G-Regel (geimpft - genesen - getestet). Bitte vergesst auch Eure Masken nicht!

+ Schüler zählen mit einem aktuellen Schülerausweis als getestet (ein Personalausweis ist dabei mitzuführen).

+ Eine Registrierung über die LUCA App ist Voraussetzung für den Zutritt (bitte im Vorfeld runterladen und Profil anlegen).

+ Wie immer gibt es nur eine Abendkasse und keinen Kartenvorverkauf.

+ Reservierungsanfragen für Loungebereiche werden unter 0160-90809842 entgegengenommen.