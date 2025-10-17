WTTW (ab 16 Jahren) - Season Opening 25/26

Rumors Club Hauptstätter Str. 40, 70173 Stuttgart

Nach unserer Wasenpause startet am Freitag, den 17.10.2025 WELcome to the weekEND - seit über 25 Jahren Stuttgarts langjährigste und erfolgreichste 16er Party - mit dem Season Opening 25/26 in die neue Partysaison!

Los geht’s mit einem Sektempfang bis 20 Uhr, bevor die große Party beginnt. Und auch für die kommende Partysaison haben wir neben den bekannten Jahres-Highlights wieder tolle Motto-Parties & Promotion Aktionen geplant, um Euch einen perfekten Start ins Wochenende zu bieten!

Beim Opening wird DJ Viruz mit der angesagtesten Mixed Musik infizieren und seinem Namen alle Ehre machen!

Info

10511325_382033655287186_7824498935241660784_n.jpg
Rumors Club Hauptstätter Str. 40, 70173 Stuttgart
Partys & Clubs
Google Kalender - WTTW (ab 16 Jahren) - Season Opening 25/26 - 2025-10-17 19:00:00 Google Yahoo Kalender - WTTW (ab 16 Jahren) - Season Opening 25/26 - 2025-10-17 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - WTTW (ab 16 Jahren) - Season Opening 25/26 - 2025-10-17 19:00:00 Outlook iCalendar - WTTW (ab 16 Jahren) - Season Opening 25/26 - 2025-10-17 19:00:00 ical

Tags