WTTW (ab 16 Jahren) - Season Opening 25/26

Nach unserer Wasenpause startet am Freitag, den 17.10.2025 WELcome to the weekEND - seit über 25 Jahren Stuttgarts langjährigste und erfolgreichste 16er Party - mit dem Season Opening 25/26 in die neue Partysaison!

Los geht’s mit einem Sektempfang bis 20 Uhr, bevor die große Party beginnt. Und auch für die kommende Partysaison haben wir neben den bekannten Jahres-Highlights wieder tolle Motto-Parties & Promotion Aktionen geplant, um Euch einen perfekten Start ins Wochenende zu bieten!

Beim Opening wird DJ Viruz mit der angesagtesten Mixed Musik infizieren und seinem Namen alle Ehre machen!