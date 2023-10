WTTW ab 16 Jahren - Stuttgarts erfolgreichste 16er Party!

🍾 Am Freitag, den 20.10. geht es mit WELcome to the weekEND - seit über 23 Jahren Stuttgarts langjährigste und erfolgreichste 16er Party - und dem ganz normalen Wahnsinn weiter.

🎧 Diese Woche steht DJ-Größe Alectro aus München, der noch einen Zusatz-Act mitbringen wird, hinter den Turntables!

⏰ Los geht's wie gewohnt um 19 Uhr! Wir empfehlen allen, die es einrichten können, schon direkt ab 19 Uhr zu kommen, da die Schlange gegen 20 Uhr bekanntlich noch länger wird.

🎟 Wichtig für den Einlass: Wer mit alkoholischen Getränken vor dem Club auftaucht oder sich sogar damit anstellt, wird nicht eingelassen!

🎗️Reservierungswünsche könnt ihr ab sofort an reservierung@wttw-stuttgart.de schicken oder einfach unter der 0160 90809842 anrufen.

Wichtige Info:

+ Einlass nur mit Personalausweis.

+ Wie immer gibt es nur eine Abendkasse und keinen Kartenvorverkauf.

+ Reservierungsanfragen für Loungebereiche werden unter Tel. 0160-90809842 entgegengenommen.

Offen: 19 Uhr - 1 Uhr

Eintritt: 10,- €

Mindestverzehr: 5,- €