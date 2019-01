WTTW - CRYSTAL NIGHT (ab 16 Jahren)

Special:

- Verlosung einer 1,5 Liter Magnum Flasche Goldcuvée-Sekt veredelt mit einem Hauch edlem, exklusivem Goldlikör mit echtem 22-karätigem Gold!!!

- alle Mädels erhalten eine FREIKARTE für das nächste WTTW-Event!

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 12.01.2019 und 25.01.2019 ihren 16. Geburtstag hatten.

WELcome to the weekEND ist ja bekannt für seine abwechslungsreichen und ausgefallenen Motto-Partys. Die Crystal Night zählt mittlerweile zu den beliebtesten Motto-Partys, die einmal im Jahr stattfinden.

Bei diesem Event gibt es eine 1,5 Liter Magnum Flasche Goldcuvée-Sekt, veredelt mit einem Hauch exklusivem Goldlikör mit echtem 22karätigem Gold, zu gewinnen. Das soll es nun auch in 2019 wieder geben!

Und so funktioniert es:

Jeder Gast bekommt beim Betreten des Clubs einen kleinen Kristall geschenkt. Der Gast bzw. die Freundesgruppe, die bis 23:00 Uhr die meisten Kristalle gesammelt hat, erhält die 1,5 Liter Magnum Flasche veredelt mit echtem 22-karätigem Gold!

Das Tanzen und Feiern soll an diesem Abend jedoch auch nicht zu kurz kommen. Darum wird Euch DJ Alectro mit feinstem House & Black sowie der beliebten Mixed Musik wieder richtig einheizen - garantiert!

Wer zusätzlich für diesen Abend einen Tisch im VIP Bereich reservieren möchte, kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des RUMORS Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!! (erhältlich auf der WTTW-Homepage unter www.wttw-stuttgart.de )