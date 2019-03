WTTW - SUMMER CLOSING (ab 16 Jahren)

Special:

- letzte WTTW-Party vor den Sommerferien – wir bauen für euch um!

- heute wird nochmals so richtig abgefeiert und eskaliert!

- FREIKARTEN für alle für das große Re-Opening nach den Sommerferien!

- FREIER Eintritt für alle, die zwischen dem 23.03.2019 und 05.04.2019 ihren 16. Geburtstag hatten.

Die heutige Veranstaltung macht einerseits traurig, da Ihr nun für ein paar Monate ohne die beliebten WTTW-Parties auskommen müsst. Andererseits dürft Ihr Euch auf einen mega coolen Club beim Re-Opening im Herbst freuen!

Denn die 18jährige Erfolgsgeschichte von WELcome to the weekEND mit seinen exklusiven 16er Parties gehen definitiv nach den Sommerferien weiter – nur eben in einem für viel Geld und mit viel Liebe umgebauten CLUB, der einigen Überraschungen bieten wird!

Von daher wollen wir heute nochmals so richtig eskalieren und abfeiern, so lange ihr könnt! Als besonderes Highlight erhalten alle Gäste, die mit der WTTW-Crew das vorgezogene Summer-Closing rocken, eine VIP-Freikarte für das große Re-Opening im Herbst!

Für die passende Musik und eine knisternde Partyatmosphäre sorgt an diesem Abend einmal mehr unser resident DJ Alectro, der Euch bereits die letzten Male richtig einheizte.

Wer zusätzlich für diesen Abend eine VIP-Lounge reservieren möchte, sollte sich beeilen und kann dies unter reservierung@wttw-stuttgart.de tun. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Wichtig:

Diese Veranstaltung ist ab 16 Jahren - ein Ausweis ist zum Betreten des RUMORS Voraussetzung. Alle unter 18-jährigen können mit ausgefüllter Jugendschutzvereinbarung auch länger als 24 Uhr bleiben!! (erhältlich auf der WTTW-Homepage unter www.wttw-stuttgart.de )