Heavy Rock, Krautrock und funkige Grooves

Nach ihrem phänomenalen Konzert im Feb.22 in der Chapel, kommen WUCAN aus Dresden , auf vielfachen Wunsch, endlich wieder nach Göppingen.Wer damals dabei war erinnert sich garantiert an diesen außergewöhnlichen Abend und WUCANs einzigartige Mischung aus Heavy Rock, Krautrock und funkigen Grooves .Dazu die unverwechselbaren Flötentöne und kraftvolle Stimme der Frontfrau Francis Tobolsky dazu Gitarrenleads und ein mächtiges Fundament der Rhythmus Section aus Drums und Bass. WUCAN hat mit "Axioms" ein neues Album veröffentlicht, das von der einschlägigen Presse hoch gelobt wurde. Als Support tritt die junge Eislinger Band PICK IN THE DRUM auf. Karten über Eventim ab 19 € zzgl.Gebühr erhältlich.