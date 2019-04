Felix Mendelssohn, Ouvertüre zu Ein Sommernachtstraum, op. 21 Camille Saint-Saëns, Introduktion und Rondo capriccioso für Violine und Orchester in a-moll, op. 28 Franz Waxman, Carmen Fantasie Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 7 in A-Dur, op. 92 Die Würth Philharmoniker sind das Orchestra in Residence des CARMEN WÜRTH FORUM in Künzelsau. Seit Ihrer Gründung 2017 überzeugen sie dort mit einem breiten Repertoire und Stargästen wie Anna Netrebko, Rolando Villazón, Maxim Vengerov, Patricia Kopatchinskaja u. v. m. Publikum und Fachpresse. Bei der BUGA 2019 präsentieren sie unter der Leitung ihres Ersten Gastdirigenten Martin Panteleev ein mitreißendes Programm. An der Violine brilliert der ungarische Virtuose József Lendvay.