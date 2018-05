Württemberg und der Erste Weltkrieg

Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Jenseits aller Schlachten – die natürlich auch das Leben in der Heimat mitbestimmten – griff diese säkulare Katastrophe in vielfältiger Weise ins Alltagsleben aller Menschen ein.

Wie dies im damaligen Königreich Württemberg geschah, was die Menschen an der Front und insbesondere in der Heimat zu erleben und zu erleiden hatten, soll in dem Vortrag dargestellt werden: Es geht um Siegesnachrichten und Katastrophenmeldungen, um vermeintliches Heldentum und Angst, um Hunger und Not, um tote Zivilisten und Soldaten, um Verwundete, um Menschen, die wahnsinnig geworden waren, um Kriegsgefangene und nicht zuletzt um die Frage, warum die Menschen all dies über endlose vier Jahre ausgehalten haben.

Prof Dr. Gerhard Fritz ist Abteilungsleiter des Bereichs Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Zu seinen zahlreichen Publikationen zählt auch der Band »Schwäbisch Gmünd und der Erste Weltkrieg« (2014).