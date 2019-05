Württembergische Philharmonie Reutlingen

Am 20. Juni 2019 feiert der in Köln als Jakob geborene Jacques Offenbach seinen 200. Geburtstags. Grund genug, den Operettenkomponisten zu ehren, der (nicht nur) in Paris das Musiktheater neu erfand, dabei mit urkomischen Handlungen, Frivolität und kesser Politsatire bei den Herrschenden für Schnappatmung sorgte und bis heute mit umwerfend schwungvollen Partituren verblüfft. Enrico Urbanek präsentiert eine vergnügliche Stippvisite in die Welt des Kompanisten, gesprickt mit Arien, Ensembles und Orchesterstücken aus seinem Schaffen.

In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart.

Sängerinnen und Sänger der Musikhochschule Stuttgart.