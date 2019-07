Württembergische Philharmonie Reutlingen

Aaron Coplands 3. Sinfonie mit ihrem ausladenden, auf der berühmten Fanfare For the Common Man basierenden Finale hielt der große Patron amerikanischer Musik Sergei Kussewizki für „großartigste amerikanische Sinfonie, die jemals geschrieben wurde“, und auch Leonard Bernstein nannte sie ein „amerikanisches Monument“.

Wie Copland gehört auch der aus Pennsylvania stammende Samuel Barber zu den Protagonisten amerikanischer Sinfonik im 20. Jahrhundert. Mit seiner Konzertouvertüre The School of Scandal gewann der 23-Jährige nicht nur den Bearns-Preis der Columbia University, sondern begründete damit seine Komponistenkarriere. In dem Werk lässt er den Geist der gleichnamigen Komödie des irischen Satirikers, Dichters und Dramatikers Richard Brinsley Sheridan aufleben.

Im Zentrum dieses Konzerts steht das Klarinettenkonzert von Kareem Roustom. Inspiriert wurde Roustom dafür durch die Odyssee von Homer und ein 2700 Jahre später geschriebenes Buch der UNHCR-Kommunikationschefin Melissa Flemig. Beide Hauptfiguren, Odysseus und die syrische Flüchtende Doaa Al-Zamel, verbinden vergleichbare Erfahrungen: die Irrfahrt auf dem Mittelmeer, das Kentern ihrer Schiffe und tagelanges verzweifeltes Ausharren in Hoffnung auf Hilfe… Den Klarinettenpart übernimmt der in Syrien geborene Kinan Azmeh, der in allen Sälen der Welt gastiert, ob Elbphilharmonie oder Carnegie Hall New York, Opéra Bastille Paris oder Royal Albert Hall London und nun das erste Mal mit der WPR arbeitet.