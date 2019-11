Württembergische Philharmonie Reutlingen

Songs von Viva voce und bekannte Weihnachtstitel in Orchesterarrangements von E. Ugarte

Viva Voce, A-cappella-Band

Enrique Ugarte, Leitung

"Wir schenken uns nix!", heißt das gemeinsame Programm von Viva Voce und der WPR; und der Titel ist Programm: Unter der Leitung von Enrique Ugarte präsentiert das Orchester zusammen mit den fünf ausgebildeten Sängern klassische Weihnachtslieder in völlig neuem Gewand. Frosty, der Schneemann, hat an diesem Abend den Swing-Mantel gewählt, eine Weihnachtsgans irgendetwas völlig falsch verstanden und auch kulinarische Problemzonen sind kein Tabu. Die Vokalkünstler von Viva Voce singen wechselweise peppig, rhythmisch oder besinnlich gegen Konsumterror und Geschenkewahn an. Am Ende strahlen die Augen aller Beteiligten, die Füße halten nicht mehr still und das Publikum lässt sich zu Standing Ovations hinreißen. Das Fazit des Abends? "Wir schenken uns nix" – außer diesen besonderen Abend, eine perfekte Mischung aus höchster sinfonischer Darbietung und der großen Kunst musikalischer Unterhaltung.