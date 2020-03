Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 3 d-Moll für großes Orchester, Altsolo, Knabenchor und Frauenchor

Gerhild Romberger, Alt

Knabenchor capella vocalis (Einstudierung Christian J. Bonath)

Chor der Musikhochschule Trossingen, Frauenchor (Einstudierung Prof. Michael Alber)

Fawzi Haimor, Leitung

„Daß ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in nichts hält sie sich an die herkömmliche Form. Aber Symphonie heißt mir eben: mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen.“ Tatsächlich beinhaltet Mahlers Welt in der abendfüllenden dritten Sinfonie das ganze Universum der vorhandenen Stilmittel: martialischer Militärmarsch und Volksmusik, schauriger Trauermarsch und Tanz-, Salon- und Kirchenmusik, Naturidylle und Engelsstimmen.

Für die Alt-Partie konnte die Württembergische Philharmonie Reutlingen die auf Konzertgesang spezialisierte Ausnahmekünstlerin Gerhild Romberger gewinnen. Die Altistin ist fraglos eine der bedeutendsten Mahler-Interpretinnen weltweit.