Württembergische Philharmonie Reutlingen

Werke von Charles Gounod, Jules Massenet, Giacomo Meyerbeer, José Serrano, Gerónimo Giménez, Ruperto Chapí u.a.

Lamia Beuque, Mezzosopran

Eduardo Aladrén, Tenor

Thomas Herzog, Leitung

Dieses Jahr wollen wir unser Publikum mit französischem Flair und spanischem Feuer ins neue Jahr geleiten und haben uns die französische Lamia Beuque, Mezzosopranistin, und den in Zaragoza geborenen Tenor Eduardo Aladrén dafür eingeladen. So stehen in der ersten Hälfte des Konzerts Arien, Duette und Orchesterwerke aus französischen romantischen Opern auf dem Programm, während in der zweiten ein Feuerwerk aus spanischen Opern und Zarzuelas abgeschossen wird!

Damit Sie Ihren Abend planen können: Das Konzert dauert bis ca. 20 Uhr.