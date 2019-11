Württembergische Philharmonie Reutlingen

Am Freitag, 6. Dezember findet um 15 Uhr (Einalss 14 Uhr) in der Zehntscheuer Rottenburg ein Konzert mit der WPR aus der Reihe "Seelenbalsam" statt, die sich an Menschen mit Demenz und ihre Weggefährten richtet.

Erstmals in der Reihe präsentiert sich eine Kammerorchesterformation der WPR auf Einladung der Stadt in Rottenburg. Unter der Leitung Fabian Wettsteins erklingen bekannte Werke von u.a. Bach, Mozart, Tschaikowski und Vivaldi, darunter „Die kleine Nachtmusik“ (Mozart). Als Solisten sind die beiden WPR-Konzertmeister Timo de Leo und Fabian Wettstein mit Teilen aus Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für 2 Violinen sowie dem "Winter" aus den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi zu erleben.

Das Konzert dauert circa eine Stunde, zu Beginn und am Ende wird gemeinsam ein bekanntes Adventslied gesungen.

Veranstalter sind die Stadt Rottenburg und die WPR mit Unterstützung des Netzwerks Demenz, der Lechler-Stiftung, der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle Rottenburg, des Bezirksseniorenrats sowie des Kreisseniorenrats.