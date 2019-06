Württembergischen Philharmonie Reutlingen

Die WPR stellt die kommende Spielzeit vor!

Was steht in der nächsten Spielzeit auf dem Programm? An diesem Juli-Abend wagt das WPR-Management mit Ihnen einen Blick in die kommende Saison, wie immer im Rahmen eines geselligen Abends bei einem Glas Wein. WPR-Intendant Cornelius Grube und Dramaturgin Stefanie Eberhardt informieren über Solisten, Dirigenten und Werke, halten dabei ein paar Hörproben bereit und stellen Serviceangebote vor.

Natürlich haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, Anregungen und Kritik loszuwerden und mit dem WPR-Management ins Gespräch zu kommen!