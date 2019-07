Württembergischen Philharmonie Reutlingen

In der üppig orchestrierten, romantischen Klangkulisse der Aladdin-Suite verleiht der Däne Carl Nielsen der Orientbegeisterung seiner Zeit Ausdruck. Nachdem er zu Adam Oehlenschlägers Bühnenstück nach dem Märchen „Aladin und die Wunderlampe“ aus 1001 Nacht eine insgesamt über 80-minütige Schauspielmusik komponiert hatte, zog er bald einzelne Nummern zu einer Suite zusammen, die ihren Siegeszug durch die Konzertsäle antrat. Während Nielsen seiner Fantasie bezüglich seiner Vorstellung von orientalischer Musik freien Lauf ließ, sind der iranische Komponist Reza Vali und der syrisch-amerikanische Komponist Kareem Roustom profunde Kenner derselben. Aufgewachsen in beiden Welten, schlagen ihre Werke heute Brücken und laden uns ein, musikalisch in die arabische Welt einzutauchen.

