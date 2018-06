In der Konzertreihe der Würzburger Chorsinfonik präsentieren renommierte Orchester wie die Nürnberger Symphoniker, die Hofer Symphoniker, die Jenaer Philharmonie, die Thüngen Philharmonie Gotha, die Vogtland-Philharmonie und das Barockorchester Würzburg gemeinsam mit dem Monteverdichor die größten chorsinfonischen Meisterwerke von der Renaissance bis zur Moderne. Zahlreiche Würzburger Erstaufführungen und viel beachtete Konzerte nach Maßgabe der Historischen Aufführungspraxis zeigen die Vielseitigkeit der Konzertreihe, die in der Würzburger Neubaukirche in der Neubaustraße stattfinden.

Termine Würzburger Chorsinfonik 2018:

Samstag, 7. Juli 2018 , 20.00 Uhr

Sonntag, 8. Juli 2018 , 17.00 Uhr

Maurice Ravel: "Daphnis et Chloé"Jenaer Philharmonie, Monteverdichor Würzburg, Matthias Beckert

Samstag, 27. Oktober 2018 , 17.00 Uhr

Sonntag, 28. Oktober 2018 , 17.00 Uhr

Georg Friedrich Händel: "Susanna"Würzburger Hofmusik auf hist. Instrumenten, Monteverdichor Würzburg, Matthias Beckert

Samstag, 8. Dezember 2018 , 20.00 Uhr

Sonntag, 9. Dezember 2018 , 17.00 Uhr

Jules Massenet: "Die Heilige Jungfrau",Jenaer Philharmonie, Monteverdichor Würzburg, Matthias Beckert