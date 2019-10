Kommissarin Irmi Mangold braucht Ruhe! Nachdem sie erst kürzlich einen aufwühlenden Fall abgeschlossen hat, entscheidet sie, sich eine Auszeit zu gönnen: Als Hirtin auf einer Kuhalm. Natürlich läuft es dann aber vollkommen anders als geplant, denn schon in der ersten Nacht geraten die Tiere in Panik. Als es Tag wird, findet Irmi seltsame Pfotenabdrücke … sehr mysteriös. Dann wird eine Mittfünfzigerin von den Kühen überrannt. Das Gerücht, ein Wolf hätte die Herde erschreckt, macht die Runde. Taugt Irmi am Ende nicht als Hüterin der Huftiere? Bevor sie sich diese Frage überhaupt stellen kann, stolpert die Kommissarin über einen Toten. Er ist in einem Schlageisen gefangen und sein erstarrter Gesichtsausdruck wirkt so, als hätte er den Teufel gesehen …

Bestsellerautorin und Reisejournalistin Nicola Förg liest im Bildungszentrum aus „Wütende Wölfe“, dem zehnten Band ihrer erfolgreichen Alpenkrimi-Reihe. Sie wurde 1962 geboren und wuchs in Immenstadt und Kempten auf und studierte anschließend in München Germanistik und Geografie. Die engagierte Tierschützerin hat nicht nur für namhafte deutsche Zeitungen geschrieben und etwa ein Dutzend Reiseführer verfasst, sondern mittlerweile auch zwanzig Krimis und einen Islandroman vorgelegt. Die gebürtige Oberallgäuerin lebt mit ihrer Familie auf einem Hof in Prem am Lech und hat zahlreiche Preise gewonnen.