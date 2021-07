× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Auf der großen Bühne am Stiftshof gibt es eine Wiederaufnahme des Schlagerabends „Wunder gibt es immer wieder“.

Ein prächtig-musikalisch-witziger Schlagerabend über Frauenbilder und Männerrollen – von früher bis heute: Wunder? Gibt’s die überhaupt? Und sogar “immer wieder”? Wir glauben: Ja! Denn viel hat sich getan in den vergangenen 100 Jahren zwischen Frau und Mann: Vom Wahlrecht für Frauen im Jahr 1918 bis zur sogenannten Frauenquote im Jahr 2016. Die Gleichberechtigung schreitet voran. Manchmal in großen Sprüngen, dann wieder in kleinen Hühnerschrittchen. Und ab und an muss man sie auch wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen suchen. Der Weg war weit und er ist noch nicht zu Ende. Was aber erzählen deutsche Schlager und Chansons über das Verhältnis von Mann und Frau? Und was erzählt die Werbung? Welches Frauenbild zeigt sich in den Liedern der letzten 100 Jahre? Von welchen Mannsbildern wird gesungen? Und was geben sie selber zum Besten – die Männer des 20. und 21. Jahrhunderts? Um das zu erkunden, stürzen sich ein Schauspieler, zwei Schauspielerinnen und eine Dame am Klavier in die Schlager- und Werbewelt der letzten 100 Jahre. Humorvoll, kritisch, liebevoll, berührend und garantiert nicht männerfeindlich!