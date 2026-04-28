„Wann ist ein Mann ein Mann?“ Gute Frage! „Neue Männer braucht das Land!“ Interessante Forderung! „Ein Neandertaler: Gegen den sind mir die andern Männer schnurz.“ Guter Geschmack?

Viele Fragen haben sich aufgetürmt in den vergangenen hundert Jahren zwischen Frau und Mann. Die Gleichberechtigung schreitet voran. Manchmal in großen Sprüngen, dann wieder in kleinen Hühnerschrittchen. Und manchmal geht’s auch mit Riesen-Schritten zurück: Nichts ist selbstverständlich. Man kann die deutsche Geschichte und auch die Geschichte der Frau auf hunderterlei Weise erzählen. Man kann sie aber auch einfach und vergnügt zum Klingen bringen. Denn die Schlager-Hits von einst erzählen viel über das Verhältnis von Mann und Frau. Welches Frauenbild zeigt sich in den Liedern der vergangenen hundert Jahre? Von welchen Mannsbildern wird gesungen? Und was geben sie selber zum Besten – die Männer des 20. und 21. Jahrhunderts? Um das zu erkunden, stürzen sich ein Schauspieler, zwei Schauspielerinnen und ein Herr am Klavier in der Schlagerrevue „Wunder gibt es immer wieder“ in die Schlager- (und die Werbe-) Welt der vergangenen hundert Jahre. Humorvoll, kritisch, liebevoll, berührend, sehr witzig, unterhaltsam und garantiert nicht männerfeindlich.