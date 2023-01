Wunderbare Melodien von Vincenzo Die Rosa - von Sinatra bis Piaf

Unvergesslich, einfach wunderschön, genial, Gänsehautfeeling – das alles waren die Kommentare zum Auftritt von Vincenzo di Rosa bei den beiden letzten Auftritten im ausverkauften Fuggersaal auf Burg Stettenfels.

Nun gastieren er und sein Pianist David Andruss mit seinem neuen Programm „ Von Sinatra bis Piaf“ am 11.02.2023 ab 19.00 Uhr bereits zum siebten Mal im bisher immer restlos ausverkauften Fuggersaal.

Zu hören gibt es die wunderschönen Songs von Frank Sinatra, Dean Martin über Charles Aznavour bis hin zu Edith Piaf und vielen anderen Weltstars, dazu Anekdoten zu den Künstlern und den Songs und das alles gespickt mit einem 4 – Gänge Menü.

Weltweit sind diese beiden Ausnahmekünstler unterwegs und verzaubern die Menschen in Russland Katar, Italien, Frankreich und dem Rest von Europa mit Ihrer Musik oder spielen mal eben bei Frank Elstner und Co.

Zwischen solchen Welthits wie „My Way, La Mer, Non, je ne regrette rien, New York New York, La Vien en rose u.a. verwöhnt Sie die Küchencrew mit vier wunderbaren Gängen.

Aber Vorsicht: “Vincenzo Di Rosa zu lauschen kann süchtig machen”, schrieb die Saarbrücker Zeitung.