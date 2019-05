× Erweitern Bildquelle: Fotolia © Kzenon Wandern mit der Familie Bei einem Ausflug mit der Familie ins Grüne kann so richtig abgeschaltet werden.

Unter dem Motto „Wunderbare Wandertage“ bietet der Stadtseniorenrat Waiblingen geführte Wanderungen an.

In diesem Jahr haben wir passend zur Remstal Gartenschau für das Wanderjahr 2019 zwölf Wanderungen links und rechts des Remstals geplant.

Die Planung und Durchführung der Touren erfolgt durch ein ehrenamtliches Team, so dass ein schöner Tourenmix angeboten werden kann und auch eine gute Begleitung der Touren gewährleistet ist.

Passend zur Remstal-Gartenschau haben wir für das Wanderjahr 2019 zwölf Wanderungen links und rechts des Remstals geplant. Die Wanderungen finden idR am letzten Freitag im Monat statt. Sie sind mit 10 km bis 12 km geplant, was einer reinen Wanderzeit von etwa 3 Stunden entspricht. Die An- und/oder Rückfahrt wird meist mit Bahnen und Bussen des VVS erfolgen, d.h. der Treffpunkt am Vormittag ist im Regelfall am Waiblinger Bahnhof.

Die einzelnen Wanderungen mit der konkreten Startzeit und evtl. notwendige Änderungen werden im Laufe des Jahres in der Tagespresse veröffentlicht sowie auf den Internetseiten des Stadtseniorenrats eingestellt, so dass sich die Interessenten einen konkreten Eindruck von der Strecke und den Anforderungen machen können.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auskunft: Dr. Alfred Jencio, Telefon 07151 29784 und Gunter Metzler 07151 / 2 89 12 oder auf der Homepage des Waiblinger Stadtseniorenrats unter www.waiblingen.de/stadtseniorenrat