Wunderbares Waldglas

Thomas Denzler vom Glashaus Spiegelberg hält einen Vortrag zur Glashüttengeschichte im Schwäbischen-Fränkischen Wald.

Anschließend führt er durch die Ausstellung und gibt Erläuterungen zu den Exponaten, die im Museum ausgestellt sind. Dies sind Fundstücke von Waldglas-Fragmenten und originale Gläser sowie Nachbildungen. Sie zeigen den Formenreichtum des grünen Waldglases.

Weitere Themen sind die Glasherstellung, farbiges Glas und die Entwicklung zum Klarglas. Ausßergewöhnliche Objekte zeigen die ganze Vielfalt des Werkstoffes.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.