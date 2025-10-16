Wunderkammer - Betrachtungen über das Staunen

Die Wunderkammer-Sammlungen bezweckten den universalen Zusammenhang aller Dinge darzustellen.

Dieses frühmuseale Sammlungskonzept verfolgte das Ziel, eine Weltanschauung zu vermitteln, in der Geschichte, Kunst, Natur und Wissenschaft zu einer Einheit verschmolzen. So bedeutete die Wunderkammer Erkenntnis aus vielfältiger sinnlicher Betrachtung. Diese Idee bietet den Platz für Marionettentheater zwischen Bildender und Darstellender Kunst. Das sinnliche und mystische Erfahren von eigentlich simpler Mechanik und Physik ermöglicht eine neue Sicht auf die Welt und die Einheit der Dinge. Ab 12 Jahren.