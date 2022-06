Wunderschön

Live-Musik ab 20:15 Uhr: Lavinia & Roberto | Vorfilm: Cycles

Karoline Herfurths dritter, hochkarätig besetzter Film ist weitaus ambitionierter als ihre bisherigen Regiearbeiten – inhaltlich (Geschlechtszwänge und Body Positivity sind die großen Themen) als auch inszenatorisch (die Lebenslinien von fünf sehr unterschiedlichen Frauen werden auf gekonnte und gleichzeitig leichtfüßige Weise miteinander verflochten). Unterhaltsam und überzeugend!

Sonja sieht man zwei Schwangerschaften und die schlaflosen Nächte mit Baby und Kleinkind an. Ihre beste Freundin Vicky ist Lehrerin und trichtert ihren Schüler:innen ein, dass ein Mensch soviel mehr ist als nur Äußerlichkeiten. Leyla bringt ein paar Kilo zu viel auf die Waage. Frauke ist Ende fünfzig und mustert sich kritisch im Spiegel, um zu begreifen, warum ihr SchluffiMann Wolfi sie nicht mehr anguckt. Nur Model Julie ist normschön. In einem Werbespot behauptet sie „Wir sind einfach wir selbst“ und lacht in die Kamera. Zu Hause beißt Julie für ihren Instagram-Kanal herzhaft in ein Croissant, spuckt das Gebäck aber gleich wieder aus. Wir sind einfach wir selbst? Von wegen. Leyla erfährt, dass sie mit ihren starken Schultern einen Baseball irre weit schlagen kann. Frauke macht einen Tanzkurs und bringt Wolfi auf Trab, und Sonja bewirbt sich um einen Job und überlässt die Kinder dem Karriere-Mann, der natürlich mauert. Vicky, die glaubt, nur als Single glücklich werden zu können, verliebt sich gegen ihren Willen in den neuen Kollegen Franz. Nur Julie rackert sich bis zur totalen Erschöpfung ab, um „richtig“ auszusehen