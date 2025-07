Wunderschöner

Der diesjährige Eröffnungsfilm des Ludwigsburger Sommernachts Open Air Kino

Die Fortsetzung der Episodenkomödie „Wunderschön“ von Karoline Herfurth um fünf Frauen, die sich nicht schön genug finden. Können Männer und Frauen eine gemeinsame Sprache finden?

Der Film begleitet viele der liebgewonnenen Figuren aus dem ersten Teil auf ihrem weiteren Weg zu sich selbst. Im Mittelpunkt stehen dabei fünf Frauen, die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein. Hauptsache sexy – egal, ob dünn, dick, welche Hautfarbe, jung, alt, wir können alle ganz divers sexy sein. Fast jede Frau wächst damit auf, an sich arbeiten zu müssen, um begehrenswert zu bleiben. Warum? Was wäre, wenn wir uns nicht mehr mit aller Kraft in eine sexy Pose pressen würden? Wenn wir nicht mehr für das Recht kämpfen, sexy sein zu dürfen, sondern wirklich frei? Was, wenn wir unsere ganze Zeit und Kraft nicht mehr investieren würden, um gehört zu werden, sondern die Welt anfängt, uns zu hören? Ein moderner Film über moderne Frauen und Männer – die vielleicht eine gemeinsame Sprache finden können.

Im Rahmen des Aktionstages des Bundesverbandes der Open Air Kinos 2025 und Kinosommer Deutschland.