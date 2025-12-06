Wunschkonzert der Harthäuser Musikanten Die Harthäuser Musikanten laden Sie wieder ganz herzlich zu ihrem traditionellen Wunschkonzert ein.

Dieses findet am Samstag, den 6. Dezember ab 20Uhr (Einlass ab 19Uhr) im vorweihnachtlich geschmückten Gemeindehaus in Harthausen statt. Für ein abwechslungsreiches und buntes Programm werden wir sorgen, damit auch für alle etwas Passendes dabei ist. Die Jungmusiker werden sich ebenfalls zu Beginn des Konzertes präsentieren und mit ein wenig Glück können Sie auch einen schönen Preis gewinnen. Die Harthäuser Musikanten freuen sich über viele Konzertbesucher.