Wunschkonzert . der Soundtrak deines Lebens

Das Leben ist kein Wunschkonzert!? Wir beweisen Ihnen das Gegenteil: Die Ensemblemitglieder Lisanne Hirzel und Lennart Olafsson erfüllen unter der musikalischen Leitung von Pianist Johannes Zimmermann im Salon3 Musikwünsche!

Musik hat magische Kräfte: Sie kann uns schlagartig glücklich machen, nachdenklich stimmen, in Feierlaune versetzen, Schmetterlinge im Bauch fliegen lassen oder Zuversicht schenken. Von der Wiege bis zur Bahre begleitet uns Musik ein Leben lang. Manche Lieder nehmen in der persönlichen Playlist einen ganz besonderen Stellenwert ein, da sie uns mit einem lieben Menschen verbinden, unvergessliche Erinnerungen wachwerden lassen oder uns Trost und Hoffnung in schweren Zeiten spenden. Diese Songs werden zum Soundtrack unseres Lebens.

Dem Aufruf nach Ihren Musikwünschen, verbunden mit einer persönlichen Anekdote zum Song, ist eine Vielzahl an Menschen gefolgt. Ihre ganz individuellen Geschichten und Lieder machen das »Wunschkonzert« zu einem außergewöhnlichen Liederabend, der so vielfältig ist wie das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Ob lachen oder weinen, ob schwelgen oder mitsingen an diesem Abend ist alles möglich! Abwechslungsreich wird auch die Musik, die von Pop-Ballade bis Partyhit, von Chanson bis Alternative Rock, von Schlager bis 68er-Protestsong reicht. Alle Lieder wurden eigens für diesen Liederabend von Johannes Zimmermann arrangiert und entwickeln in der kompakten musikalischen Besetzung ihren ganz eigenen Charme.

Neben einem festen Programm an eingesandten Musikwünschen werden jede Vorstellung per Zufallsprinzip zusätzliche Wunschtitel ausgelost, um der Fülle an Einsendungen gerecht zu werden. Mit etwas Glück hören Sie Ihren Song und Ihre Geschichte bei einer der aktuell sechs Vorstellungstermine von »Wunschkonzert« live auf der Bühne im Salon3. Außerdem ergänzen wechselnde musikalische Überraschungsgäste aus dem Ensemble das Wunschkonzert mit eigenen Lieblingsliedern. Damit ist des »Wunschkonzert« ein Unikat!

Ob mit oder ohne eingereichten Musikwunsch – freuen Sie sich auf einen Liederabend der besonderen Art mit Songs von Roxette bis Pur, von Ton Steine Scherben bis Vicky Leandros, von Steve Wonder bis Edith Piaf, von Tom Jones bis Bosse und vielen mehr.