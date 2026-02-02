Wunschkonzert - Soundtrack deines Lebens

Das Leben ist kein Wunschkonzert!? Wir beweisen Ihnen im Salon3 das Gegenteil.

Alle Songs, die Sie bei diesem außergewöhnlichen Liederabend live auf der Bühne erleben, sind Musikwünsche des Publikums, die uns verbunden mit einer persönlichen Anekdote im Vorfeld erreicht haben. Die musikalische Bandbreite reicht von Pop-Ballade bis Partyhit, von Chanson bis Alternative Rock, von Schlager bis 68er-Protestsong. Das »Wunschkonzert« ist so vielfältig und überraschend wie das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Ob lachen oder weinen, ob schwelgen oder mitsingen – an diesem Abend ist alles möglich!

Um der Fülle an Musikwünschen Rechnung zu tragen, werden bei jeder Vorstellung zusätzlich zum festen Liederprogramm weitere Wunschtitel per Zufallsprinzip ausgelost. Mit etwas Glück hören Sie Ihren Song und Ihre Geschichte live im Salon3. Freuen dürfen Sie sich auch über musikalische Überraschungsgäste aus dem Ensemble, die das »Wunschkonzert« mit eigenen Lieblingsliedern ergänzen. Damit ist jeder Abend ein Unikat!

Ob mit oder ohne Musikwunsch – lassen Sie sich vom Liederabend der besonderen Art überraschen mit Songs von Roxette bis Pur, von Ton Steine Scherben bis Vicky Leandros, von Stevie Wonder bis Édith Piaf, von Janis Joplin bis Bosse und vielen mehr.