Wurzeln und Wege

Franz Liszt hat besonders in seinen Ungarischen Rhapsodien volkstümliche Melodien virtuos verarbeitet – die Klänge seiner Kindheit.

Auf internationalen Bühnen ist der Pianist Haiou Zhang zu Hause und damit umso mehr gern gesehener Gast unseres Festivals. Neben berühmten Liszt-Stücken aus den Pilgerjahr-Zyklen zeigt er seine Ausdrucksstärke mit Bachwerken in Bearbeitungen des rumänischen Pianisten Dinu Lipatti und des russischen Pianisten Samuil Feinberg. Ebenfalls ein Zeichen dafür, dass Musik nicht nur in der Zeit, in der sie erklingt, von Bewegung, Wandel und Interpreten lebt.

Haiou Zhang Klavier

Werke von Bach, Liszt, Mozart u.a.