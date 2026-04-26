Wurzeln und Werke

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Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau

Öffentliche Führung durch den Skulpturengarten und das Arboretum mit Friedrich Waller (Waller Baumschulen, Schwäbisch Hall)

Kunst und Bäume im Dialog! Mit dem neu angelegten Arboretum am Carmen Würth Forum trifft der Skulpturengarten mit seinen modernen und zeitgenössischen Skulpturen aus der Sammlung Würth auf eine gezielt angelegte Sammlung verschiedener Baumarten – ein lebendiges Museum in dem Bäume nicht nur wachsen, sondern auch erforscht, bewahrt und erlebt werden können.

Im Wechsel führen eine Ausstellungsbegleiterin der Sammlung Würth und Friedrich Waller (Waller Baumschulen, Schwäbisch Hall) durch die einzigartige faszinierende Welt der Bäume und Skulpturen. Dauer: 90 Minuten.

Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.

Info

Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau
Freizeit & Erholung
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