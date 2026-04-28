Wut. Angst. Freiheit.

Eine Collage der Theaterrebellen · 13+.

Was passiert, wenn deine Wut plötzlich vor dir steht? Was, wenn deine Angst laut wird? Wie klingt deine Freiheit? / Sieht deine Freiheit aus?

Die THEATERREBELLEN – bestehend aus elf Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren – zeigen eine performative Collage, die sich diesen Fragen widmet – roh, direkt und im Moment entstehend. Ausgehend von Improvisationen haben die Spieler*innen eigenes Material entwickelt: Bewegungen, Szenen und spontane Begegnungen. Mit viel Musik, überraschenden Wendungen und direkter Publikumsinteraktion entsteht ein Abend, der sich jedes Mal neu erfinden kann.

Noch ist nichts festgezurrt – und genau das ist Programm. Zwischen Freiheit und Grenzen, Chaos und Klarheit laden die THEATERREBELLEN dazu ein, Teil eines offenen Prozesses zu werden. Ein Abend voller Energie, Risiko und echter Begegnung!