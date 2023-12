X-mas – das Benefiz-Advent-Event des Musikvereins Affalterbach zum 15. Mal

Das für Fans von Live-Musik in denkmalgeschützter Location obligatorische Vorweihnachts-Fest geht in die unfassbare 15. Runde! Am 16. Dezember findet „X-Mas – Das andere Advent-Event“ im Bürgerhaus Kelter mitten in Affalterbach statt.

Folgende vier Bands wollen unserem Publikum dieses Jahr richtig einheizen:

Glam & The Glitters

Schlaghosen, Plateauschuhe, Glitzershirts!

Glam & The Glitters sind fünf gestandende und mit allen Wassern gewaschene Musiker, die abseits aller 08/15 Partymucke und ganz ohne Anbiederung an den Zeitgeist gute Laune, durchgeschwitzte Unterwäsche und Muskelkater an den unaussprechlichsten Körperregionen garantieren. Also „All the young Dudes“: Macht mit bei der „Teenage Rampage“, fühlt euch wie „Ziggy Stardust“ auf der Suche nach „Hot Love“ und erfreut euch an der geballten Glamrockpower von Glam & The Glitters!

Thumb-Tack

Die aus der Heavyrockszene stammenden Musiker, deren Programm von Songs von Roy Gallagher und Jethro Tull über UFO, AC/DC, Thin Lizzy, Gary Moore, Judas Priest bis Metallica, Motörhead und Slayer reicht, decken eine große Bandbreite an Stilarten ab. So werden die Songs ehrlicher Rocktradition, mit Leidenschaft und Überzeugung gecovert. So waren und sind Thumb-Tack zu Gast bei vielen Motorradtreffen und Festivals.

[`nittid]

Die elfköpfige Band zeichnet sich durch ein sorgfältig ausgewähltes Repertoire an Cover-Songs aus, die durch Eigeninterpretationen neues Leben erhalten. Die ausgesuchten Klassiker sowie aktuelle Funk-, Rock- und Pophits mit ohnehin schon mächtigem Groove werden durch die [´nittid]-Besetzung – Bläsersatz, vier Sängerinnen, zwei Sänger, Keyboards, Gitarre, Bass und Drums – zu echt fetten Nummern.

Bissle Z‘laut

Sind das wirklich…?! Ja schon, aber: bissle älter, bissle grauer, bissle weniger, bissle anders… Trotzdem gibt’s ein Wiedersehen mit a bissle Z‘laut!

Alle 4 Bands sind Lokalmatadoren aus der näheren Umgebung und bei diesem „etwas anderen Advents-Programm“ ist sicher für jeden was dabei. Songs aus diversen Musikrichtungen werden aus den Lautsprechern dröhnen und zum Mittanzen, Singen und Schwofen animieren.

Mit zwei Bühnen wird von 19:00 bis 24:00 Uhr ohne Pause Musik ertönen. Darüber hinaus haben wir auch an alles gedacht: sogar an ein lauschiges Plätzchen im Freien für die nach draußen verbannten Raucher. Es wird auch kein Magen leer und keine Kehle trocken bleiben müssen.

5 Stunden live-Musik, 4 Bands für nur 15€ Eintritt!

Einlass 18:30 Uhr

Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Affalterbach unterstützt.

Der Musikverein Affalterbach als Veranstalter und alle Mitwirkenden an diesem Event verzichten auch dieses Jahr auf ihre Gage und stellen den Erlös des Abends einer guten Sache zur Verfügung.

Dieses Jahr wieder der Stiftung „Humor hilft heilen“. Clowns, die in Krankenhäusern den stationären Aufenthalt von kleinen und größeren Patienten erleichtern.