X-Mas Metal Meeting mit Moonspell

Das X-Mas Metal Meeting in der Posthalle Würzburg.

Keine Geringeren als die Dark/Black Metal Protagonisten - Portugals finest MOONSPELL & die griechischen Dark/Black Götter ROTTING CHRIST haben sich dazu entschlossen, gemeinsam durch Europa zu touren. In rund 50 Städten in mehr als 25 Ländern kommen in diesem Jahr Fans der dunklen Musik in den Genuss dieser einmaligen Konstellation.

Die portugiesische Band MOONSPELL zählt mit ihren13 Alben zu einer der Pioniere des Gothic und Folk Metal Genres. Bei ihren Songs prallt die molltönende Stimme von Sänger und Texter Fernando Ribeiro auf moderne Riffings, schwarze Melodien und opernhaftes Grandeur.

ROTTING CHRIST sind ein Urgestein des düsteren Metals und blicken mittlerweile auf ein dutzend Alben und über 1200 Konzerte zurück. Gegründet 1987, haben sie musikalisch bereits vieles ausprobiert und so finden sich verschiedene Einflüsse in ihren Songs wieder: Mal mehr Richtung Okkultismus, mal schlagen sie eher einen mystischeren Pfad ein und manchmal experimentieren sie auch mit elektronischen und Post Industrial-Elementen.

DEBAUCHERY - eine Band die für Einzigartigkeit steht. Mit ihrem intensivem, groovenden Death Metal hat die 2003 gegründete Band stets unzählige Fans dieses Genres begeistert und sich - trotz oder gerade wegen aller Kontroversen, die ihr teils extremes Image verursacht hat - zu eine der beliebtesten deutschen Größen entwickelt.

The Vision Bleak, gegründet im Jahr 2000, spielen Horror Metal in Vollendung: Gleichermaßen theatralisch wie düster. Das Duo besteht aus Ulf Theodor Schwadorf (Empyrium) und Allen B. Konstanz (Nox Mortis). Ihre Musik ist gespeist mit Doom und Death, Streicher und Operngesang, Horrorfilm-Soundtracks und düstere Belletristik. The Vision Bleak erschaffen umfassende Kunst in Bild und Ton, die zudem wie geschaffen ist für die Bühne.

Line up:

MOONSPELL

ROTTING CHRIST

DEBAUCHERY

THE VISION BLEAK

SILVER DUST