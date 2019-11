X-Mas-Rave: Power of Trance Classics

Oh Klassiker, oh Klassiker – wie fett sind eure Basslines! Jep, im Proton wird aus der stillen Nacht eine ziemlich laute: Die beiden DJ-Giganten Talla 2XLC und Taucher kommen to town, und bringen Trance-Klassiker in Hülle und Fülle mit!

Ihr Raverlein kommet: Wir feiern in der X-Mas-Nacht die unbändige Energie von Trance-Klassikern, Hardtrance-Hymnen und Techno-Klopfern. Wer bei Titeln wie Age of Love, 9PM, Greece 2000, Sandstorm, Silence, Café del Mar, Love Stimulation oder Seven Days And One Week schon Zuckungen im Tanzbein verspürt, ist hier genau richtig! Aufgelegt werden die Klassiker des schillernden Trance-Genres von zwei DJs, die sich mit dieser Materie bestens auskennen: Talla 2XLC und DJ Taucher! Die Elektronik-Legenden packen in dieser Nacht ihre jahrzehntelangen Erfahrungen sowie ihre Plattensammlungen zusammen, um ein krachend-buntes Feuerwerk an Trance und Techno der vergangenen Dekaden abzubrennen. Mit anderen Worten: Vollgas in Sachen emotionalen Melodien, treibenden Beats und atemberaubenden Breakdowns.

Talla 2XLC gilt als Wegbereiter der deutschen Techno-/Trance-Szene, und gründete 1984 in seiner Heimatstadt Frankfurt die legendäre Partyreihe „Technoclub“. Er zählte damit zu den ersten Veranstaltern der Welt (!), die 100% auf elektronische Musik setzten. Seit weit über 30 Jahren legt er weltweit auf, darunter auch auf Events wie „Mayday“ und „Nature One“. Seine erste Platte erschien bereits 1988, zehn Jahre später kam die erste „Technoclub“-Compilation.

Taucher ist seit 1992 DJ, und schenkte der Techno-Trance-Szene große Hits wie „Fantasy“ und „Infinity“, ohne die keine gute Oldschool-Party auskommt. Wie sein Kollege Talla 2XLC war er regelmäßig Gast auf den Love Parade-Events, und legt noch heute bei „Mayday“, „Nature One“ und Co. auf.