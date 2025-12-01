X-Mas-Special 2025: Matthias Hautsch und Sandi Wollasch

Eine Frau, ein Mann. Eine Stimme, eine Akustikgitarre. Sonst nichts. Wie klingt es, wenn alles aufs Wesentliche reduziert ist? Einfach wunderbar. Wunderbar einfach. Keine Band im Hintergrund. Keine aufwändigen Soundeffekte.

Sängerin Sandie Wollasch, Gitarrist Matthias Hautsch. Sie ergänzen sich auf einzigartige Weise. Die faszinierende Stimme von Sandie zaubert gefühlvolle Atmosphäre. Matthias brilliert mit facettenreichen Klängen und atemberaubenden Tempi. Beide zusammen streicheln Herz und Seele.

Sie bringen selbst voluminöse Songs von großen Formationen auf die Bühne und interpretieren diese mit ihrer minimalistischen Instrumentierung überraschend neu. Dazu Perlen aus eigener Feder, die aufhorchen lassen und musikalische Dimensionen sprengen. Sprichwörtlich.

2021 veröffentlichen sie ihr Album „The Simple Life“, mit 4 Eigenkompositionen und 7 weiteren Stücken von Queen, eine Hommage an Freddie Mercury zum 30. Todestag.

Mit ihrem neuen Programm „Lifetime Companions“ widmen sie sich der Musik, die sie inspiriert und geprägt hat, und interpretieren diese auf einzigartige Weise. Ergänzt durch eigene Kompositionen laden sie zu einem emotionalen und berührenden Konzertabend ein.