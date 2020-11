X-Mas Special mit den Lazy Jacks

Am Samstag vor Heiligabend laden die Lazy Jacks wieder zu einem besonderen Konzerterlebnis ein: Das Christmas Special lockt jedes Jahr Jung und Alt in der Ebene 3. Nach unserem 10-jährigen Jubiläum im letzten Jahr geht diese legendäre Tradition in die nächste Runde! Der Abend wird wieder ganz im Zeichen bekannter Christmas-Evergreens stehen - die groovigen und swingenden Versionen der Lazy Jacks hört man so allerdings garantiert nicht im Radio. Mit Gitte Lindmaier, Tansy Davis und Rebecca Hornauer darf man sich gleich auf drei zauberhafte Stimme freuen - und vielleicht schleicht sich auch in diesem Jahr noch der ein oder andere Überraschungsgast zu uns auf die Bühne! Die perfekte Einstimmung für die Festtage, die wir gerne mit Euch zusammen einläuten werden.