Xandria zählt seit vielen Jahren zu den führenden Kräften des Symphonic Metal und hat sich dabei einen eigenen, legendären Status erarbeitet. Nach einer langen Auszeit feiert die Band nun ihre Wiedergeburt in einer kraftvollen neuen Form – stärker als je zuvor!

Mit der unglaublichen neuen Gesangssensation Ambre Vourvahis – deren erstaunliche Bandbreite von Rock- bis hin zu Operngesang reicht und selbst kraftvolle Screams und Growls umfasst – hat Xandria ihren Sound auf ein völlig neues Niveau gehoben.

Ihr episches Comeback-Meisterwerk „The Wonders Still Awaiting“ bietet ein beispielloses Klangerlebnis und katapultiert die Band in die absolute Spitzengruppe der Szene. Mit seinem frischen, modernen Sound und den cineastischen Arrangements setzt das Album neue Maßstäbe für das Genre des modernen Symphonic Metal. Der überwältigende Erfolg bestätigt dies: Ein Top-10-Platz in den deutschen Albumcharts, Platz 4 in den britischen Rock & Metal Charts sowie zahlreiche weitere weltweite Chartplatzierungen markieren die bisher größten Erfolge der Band – und bauen auf dem Vermächtnis ihrer Klassiker wie „Ravenheart“, „Valentine“ und „Nightfall“ auf.

Im Jahr 2024 legte Xandria mit der EP „Universal Tales“ nach, die von der Kritik gefeiert wurde. Mit vier neuen Songs erweitert die EP den musikalischen Horizont der Band: „No Time to Live Forever“ präsentiert sich als kraftvolle Symphonic-Hymne über den andauernden Kampf der Zivilisation gegen autoritäre Kräfte, während „Universal“ ein orchestrales Meisterwerk darstellt, das Jina Mahsa Amini und dem Kampf für die Freiheit gewidmet ist. „200 Years“ erkundet keltisch inspirierte Klanglandschaften – mit einem Gastauftritt der Geigerin Ally Storch von Subway to Sally –, und „Live the Tale“ ist ein Aufruf, die positive Seite des menschlichen Potenzials anzunehmen. Zudem enthält die EP eine reduzierte Akustikversion des Titeltracks „The Wonders Still Awaiting“, die eindrucksvoll die bemerkenswerte Fähigkeit der Band unter Beweis stellt, ihren Sound immer wieder neu zu erfinden.

Und nun bringt Xandria ihre Magie auf die Bühnen der Welt – epischer, bombastischer Symphonic Metal in Perfektion! Mit cineastischen Orchestrierungen und immersiven Atmosphären entführen sie das Publikum in einen imaginären Film und erwecken ihre Geschichten mit fesselnder Leidenschaft zum Leben. Ihre phänomenale Sängerin Ambre Vourvahis wird die Bühne mit ihrer atemberaubenden Bandbreite und stilistischen Vielseitigkeit regelrecht in Brand setzen – ein Erlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte!

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