XANG – a capella

Sieben jung gebliebene Männer, die ganz ohne Instrumente, alte und neue Klassiker, Rock-­ und Pop-­

Sieben Stimmen ein Klang –­ das ist Xang.

Wir erfahren von archaischen Auseinandersetzungen unter Männern und Stilblüten maskuliner Problembewältigung. Das spiegelt sich auch in den gewitzten Texten der eigenen Lieder wieder, die sich meist auch typischen Männerproblemen widmen.

Bei alledem schwingt aber durchweg die sichtliche und hörbare Freude des Septetts am gemeinsamen Musizieren mit, die sich auch an ihrer ausgefeilten Performance zeigt. Das Publikum wird immer wieder mit in die Show integriert, als Mandolinenchor für einen Klassiker aus Italien, als Backgroundstimmen für Udo Jürgens oder bei gesangsartistischen „call and response“-­Spielereien.

Die sieben Sänger schaffen es das alles zu einer kurzweiligen Einheit verschmelzen zu lassen. Xang ist eine Show für sich, das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Songs, Soul und Schlager zum Leben erwecken.