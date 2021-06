Xang – A cappella-Septett

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die sieben gestandene Schwaben-Männer erwecken ganz ohne Instrumente alte und neue Klassiker, Rock- und Pop-Songs, Soul und Schlager zum Leben. Sieben Stimmen, ein Klang – das ist Xang (Schwäbisch für „Gesang“).

Wir erfahren von archaischen Auseinandersetzungen unter Männern und Stilblüten maskuliner Problembewältigung. Das spiegelt sich auch in den gewitzten Texten eigener Lieder. Bei alledem schwingt aber durchweg die sichtliche und hörbare Freude des Septetts am gemeinsamen Musizieren mit, die sich auch an ihrer ausgefeilten Performance zeigt. Das Publikum wird immer wieder in die Show integriert, als Mandolinenchor für einen Klassiker aus Italien, als Backgroundstimmen für Udo Jürgens oder bei gospeljazzigem „call and response“. Xang ist eine Show für sich!