Zum Start der „König dieser Straße“ Tour im Mai 2019 meldeten dann alle Tourstädte „AUSVERKAUFT“ – was für ein Erfolg!

Nun legt XAVI direkt nach und kündigt für Oktober die „Analoge Liebe Tour“ an. Mehr Städte, größere Clubs, aber XAVI bleibt derselbe. Derselbe nahbare, authentische Künstler mit der Stimme, die Gänsehaut macht. Millionenfach gestreamte Songs wie „Zeit reif“ oder „Brot & Wasser“ hat XAVI im Herbst genauso auf der Setliste, wie seine neue Single „Herz aus Gold“. Aber auch noch unveröffentlichte musikalische Momentaufnahmen erwarten die Besucher_innen, verpackt in den für XAVI so typischen organischen Mix aus manchmal forschen, fast trotzigen Worten und Melodien, mit einem urbanen Pulsschlag, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht!