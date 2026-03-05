XAVI schreibt Songs, die direkt ins Herz gehen – ehrlich und unverstellt teilt er mit uns ganz eigene Momentaufnahmen seines Lebens. Begleitend zu seinem Deutschpop-Debütalbum „Türsteher“ vom November ’23 spielte er ’24 ausverkaufte Tourneen in ganz Deutschland. Mit den von Fans bejubelten Shows endet nun das „Türsteher“-Kapitel und nahtlos beginnt ein neues: Parallel zum Release seiner neuen EP „Manchmal sing' ich das was ich nicht sagen kann“ kündigt XAVI für Frühjahr 2026 eine gleichnamige Tour mit zahlreichen Terminen in Deutschland und der Schweiz an.

Neue Songs, neue Facetten, echte Momente. Im Studio und auf der Bühne. Heute beginnt alles bei ihm selbst – mit Loopstation, Gitarre und Klavier. Was als Experiment startete, ist längst ein fester Teil seiner ausverkauften Touren.

Bei jedem einzelnen seiner gefeierten Konzerte entsteht durch XAVIs Performance eine Energie, die jeden Abend besonders macht: Auf der Bühne baut er seine Songs live auf – mit Loopstation, Instrumenten und seiner Stimme – unmittelbar vor seinem Publikum. Vor den Augen seiner Fans erwachen XAVIs Lieder zum Leben und lassen jede:n im Raum Teil davon werden. Dieser Kreativprozess macht seine Shows buchstäblich einzigartig: mal intim und leise, dann wieder kraftvoll und mitreißend.

Kein Wunder, dass ihn eine Einladung von MONTEZ ereilte, den Musikerkollegen auf der „MONTEZ Arena Tour “ als Supportact im September und Oktober 2025 in Bamberg, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Zürich und Frankfurt zu begleiten – vor 70.000 Menschen läuft sich XAVI warm für seine eigene Headlinertour - die „Manchmal sing' ich das was ich nicht sagen kann - Tour 2026“.

Auf dieser gespannt erwarteten Tournee im Frühjahr 2026 hat XAVI seinen millionenfach gestreamten Songs wie „Brot & Wasser“ und „Analoge Liebe“ sowie den Tracks des Debütalbums besondere Spots auf der Setliste reserviert. Vor allem dürfen die neuen Stücke der kommenden EP hier zum ersten Mal in ihrer Live-Version scheinen – zur Freude seiner Fans: XAVIs charmant-sehnsüchtig verfasste Lyrics, die seinen berührend komponierten Deutsch-Pop mal leinwandgroß, mal kopfkino-intim materialisieren, entfalten sich dank seiner sympathischen Persönlichkeit zu einem Konzerterlebnis, das beides sein kann – euphorisch und verletzlich, groß und doch nahbar.