XF Citizen Lab

Nach sieben Jahren Expertenforum Bürgerbeteiligung (XF) wollen wir bei PolitAktiv neue Wege gehen. Unter dem Motto „Wir denken die politische Partizipation der Zukunft“ wollen wir die Debatte um Theorie und Praxis von Bürgerbeteiligung und politischer Partizipation neu ausrichten und sie gemeinsam mit ihren wichtigsten Akteuren führten: Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern!

Zusammen mit unserem Mitveranstalter, dem Club Voltaire, laden wir Sie herzlich zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe am 05.03.2020 ein. Lassen Sie uns gemeinsam etwas wagen, was es so in Tübingen und Umgebung bislang nicht gegeben hat: Ein Laboratorium für politische Partizipation – zum Austausch von alten und neuen Ideen, zum Führen von kontroversen Diskussionen, zum Ausprobieren in der Praxis. Keine Vortragsreihe mit Fragerunde, wie es sie schon zu Dutzenden in Tübingen gibt. Eine Ideenwerkstatt mit offener Agenda - für alle, die sich für die Stärkung unserer Demokratie einsetzen möchten.

Wie es das Motto schon vermuten lässt, wird ein besonderer Fokus auf den politischen, gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen von Morgen liegen. Wie lässt sich erfolgreiche Partizipation der Zivilgesellschaft in diversen Politikfeldern angesichts der zahlreichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und jenseits von kommunalen Bürger-Apps gestalten? Welche Instrumente benötigen wir dafür? Auf welchen Kanälen soll diese Beteiligung stattfinden? Diese und weitere Frage möchten wir mit Ihnen diskutieren. Deshalb: Kittel an, Schutzbrille auf und ab ins Labor!