XI. Heubacher Zappa Nacht

Valentina ist eine klassisch ausgebildete Musikerin, die in Pietrasanta (Lucca – Italien) als Tochter einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters geboren wurde.

Ursprünglich Pianistin, begann sie Ende 2009 Kontrabass zu spielen und schloss ihr Studium am „Istituto Musicale L. Boccherini“ in Lucca im Oktober 2014 mit Auszeichnung ab. Valentina konzentrierte sich auch auf Komposition und schloss dieses Studium bereits im März 2014 mit Auszeichnung ab. Valentina hat mehrere Auszeichnungen und Preise gewonnen, sowie mehrere Orchestervorspiele wie die Gustav Mahler Academy 2016 und das BBC SO-Trainingsprogramm. Derzeit lebt Valentina in London und ist Lehrassistentin in Leons Bosch-Klasse am Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance und Kontrabass-Professorin an der London Performing Academy of Music. Sie erkundet die weltweite Musikszene und möchte gleichzeitig eine neue musikalische Virtuosität auf ihrem Kontrabass etablieren. Sie findet dieses besondere Instrument sehr vielseitig und einzigartig. Die Musik von Frank Zappa bewegt sie besonders. Seit ihrem 11. Lebensjahr hat sie seine Musik für die Klassik adaptiert. Sie glaubt fest daran, dass das 21. Jahrhundert eine Renaissance für den Kontrabass sein wird und vergleicht es mit der Romantik, als das Klavier, die Violine oder das Cello ihren Siegeszug begannen..