Wer China verstehen will, muss Xi Jinping kennen. Der Journalist Adrian Geiges liefert mit seiner Biografie eine brillante Analyse über Macht, Personenkult und Alleinherrschaft.

Das moderne China verdankt seinen wirtschaftlichen und politischen Erfolg einem zutiefst widersprüchlichen System. An dessen Spitze vereint Xi Jinping faktisch alle Macht in sich. Doch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Staatspräsident Chinas wirkt nicht wie ein Diktator, China nicht wie eine Diktatur. Adrian Geiges nähert sich mit "Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt" erstmals umfassend der schleierhaften Figur des chinesischen Staatspräsidenten. In akribischen Recherchen seziert der Autor das brillant inszenierte Image eines Politikers, der der Autokratie China das Gesicht einer weltoffenen Nation verleihen will - und damit durchkommt.

Zur Person: Adrian Geiges, ist ein international bekannter Autor und Filmemacher. Er war u.a. Asien-Korrespondent in Peking.