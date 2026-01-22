XIPHOS | ACANTHUS | ZÉRAK - Metal For My Valentine

METAL FOR MY VALENTINE

Warum muss es immer nur Blumen geben? Dieses Jahr gibt es am Valentinstag für euch eine geballte Ladung Female Fronted Metal direkt aus der Region.

XIPHOS

Harte Gitarrenriffs, klare melodiöse Vocals, düstere Growls: Das ist Xiphos. Die sechsköpfige Formation aus dem Großraum Stuttgart hat sich dem Female Fronted Melodic Metal verschrieben und bringt diesen eindrucksvoll auf die Bühne. Variabilität und Konstrastreichtum zeichnen den Sound aus, der sich kraftvoll und harmonisch in den einzelnen Songs stets etwas anders manifestiert. Und so schmiedet Xiphos zusammen mit der glasklaren Gesangsstimme und den konträren Growls einen einmaligen Mix, der in dieser Form seinesgleichen sucht.

ACANTHUS

Druckvoll und melodiös: So präsentieren sich Acanthus aus dem Umkreis Reutlingen. Die fünfköpfige Symphonic-Band überrascht mit vielschichtigen Kompositionen und ausgefeilten Gitarrenriffs in Kombination mit dramatischen Orchesterarrangements und packenden Vocallines. Macht euch bereit für ein intensives, melodisches, emotionales, unbeschreibliches Hörerlebnis.

ZÉRAK

Zérak - das ist Progressive Metal wie eine Naturgewalt. Die Songs der sechs Musiker aus Süddeutschland sprengen Genregrenzen und kreieren eindrucksvolle expressive Klangwelten. Der Sound von Zérak besticht durch virtuose Gitarren, unterlegt von warmen Fretless-Bass und treibenden, und zugleich filigranen Drums. Simmungsvolle Keyboardsounds runden die Klangbilder ab. Die Ausnahmestimme von Sängerin Meike Fischer hält die komplexen Kompositionen mit eingängien Gesangslinien und emotionalen Texten zusammen.