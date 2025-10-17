XIXA (USA)

Auf ihrem neuesten Album lassen XIXA die sonnenverbrannte Wüste hinter sich und nehmen die Hörer*innen mit auf eine Reise durch die Unterwelt. Eintauchend in die Tiefe des Folklore-Reichtums, entfalten Brian López und Gabriel Sullivan – die sich Songwriting, Leadgesang und Leadgitarren bei XIXA teilen – ihren mystischen, psychedelischen Rock weiter und greifen verstärkt auf ihre lateinamerikanischen Einflüsse zurück, um eine musikalische und lyrische Erzählung für XOLO zu schaffen: ein Album, das eine mythische Reise beschreibt und deren Bedeutung für die Gegenwart auslotet.

XOLO (im Band- wie auch im Albumtitel wird das „x“ wie ein „ch“ ausgesprochen) bezieht sich auf die mexikanische Hunderasse Xoloitzcuintli, die in der Maya- und Aztekenkultur als heilig galt – als Begleiter in die Unterwelt Mictlán.

Das Album erzählt lose die Geschichte eines jungen Mädchens namens Arcoiris, das durch alle neun Ebenen von Mictlán reist, geführt von ihrem heiligen Beschützer El Xolo. Musikalisch wandeln sich Stimmungen und Stile im Einklang mit dieser Reise. Noch immer von dunkler Psychedelia und Cumbia getragen, bringt XIXA – bestehend aus López, Sullivan, Schlagzeuger Winston Watson und Jason Urman an den Keyboards – dynamischere Arrangements ein, erweitern ihre musikalische Sprache und formen das Album zu klar abgegrenzten Kapiteln.